طلب اثنان من عائلة الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكشف عن الوثائق السرية بشأن حادث اغتيال كينيدي عام 1963.



ووفقا لصحيفة بوليتيكو الأميركية، فقد كان من المقرر إتاحة هذه الوثائق يوم الثلاثاء الماضي، غير أن البيت الأبيض أعلن ليلة الجمعة أنه سيتم تأجيل نشر هذه الوثائق حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، وربما تطول المدة، إذا ما قرر الرئيس بايدن أن ذلك يصب في الصالح العام للبلاد بأن تظل هذه الوثائق قيد السرية.



وأعرب روبرت كينيدي الأصغر، ابن شقيق الرئيس جون كينيدي، عن غضبه الشديد من هذا الموقف، وأنه برغم مرور 58 عاما على مقتل عمه يظل هذا الستار من السرية مفروضا على الوثائق واصفا ذلك بأنه أمر مستفز وضد مبادئ الديموقراطية.



وبدوره، قال باتريك كينيدي، ابن شقيق كينيدي، إنه ينبغي الإفراج عن هذه الوثائق ليس من أجل عائلته فحسب، وإنما لأن من حق المواطنين الأميركيين أن يعرفوا الحقيقة وما دار في ذلك الحادث على وجه الدقة.



ويذكر أنه كان من المفترض كشف السرية عن تلك الوثائق في عام 2017 لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرر تأجيل تلك الخطوة لمدة 4 سنوات وقرر الرئيس بايدن مواصلة سياسة ترامب مما فاجأ خبراء التاريخ المعنيين بحادثة مقتل كينيدي.