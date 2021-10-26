آلاء خليفة



بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر، عقدت منظمة العمل العربية الدورة «95» لمجلس إدارتها في لؤلؤة الخليج العربي، العاصمة الدوحة، يومي 24 و25 الجاري، حيث تم في بداية الجلسة انتخاب م.ناصر أحمد المير (فريق أصحاب الأعمال - دولة قطر) رئيسا للمجلس لمدة عام، وكل من د.عادل حاشوش الركابي (جمهورية العراق) نائبا للرئيس عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف محمد (مملكة البحرين) نائبا للرئيس عن فريق العمال.



وقد شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في أعمال الدورة بوفد برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة د.مبارك العازمي وعضوية مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي وعبدالله العوضي - منسق إداري بإدارة العلاقات الدولية.



وتم خلال الدورة التطرق لأهمية القضية الفلسطينية وخطورة الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها شعب وعمال فلسطين بشكل يومي ومستمر، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الإصرار على استمرار عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتمكين الدولة الفلسطينية من توفير العيش الكريم وتهيئة البيئة المناسبة للعمل اللائق والنزيه لشعب وعمال فلسطين.



كما اتفق مجلس الإدارة على السعي لمخاطبة ممثلي الدول العربية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لوضع تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضمن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي وعلى هامش أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ووضع استراتيجية فعالة لتنفيذ ما يتضمنه هذا التقرير.