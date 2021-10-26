ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أنه استمرارا للحملات التي يقوم بها قطاع شؤون الإقامة لضبط مخالفي قانون الإقامة ومحاربة مكاتب الخدم الوهمية وبتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة متابعة المخالفين) من ضبط مقيم آسيوي يدير عيادة تقدم خدمات طبية منزلية (وهمية) بمنطقة اشبيلية.



وفي التفاصيل، أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام مقيم من جنسية آسيوية بطباعة إعلانات وستيكرات ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي كدعاية لتقديم خدمة توفير ممرضين وممرضات، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد وضع كمين عن طريق أحد المصادر السرية تم ضبط ممرضة تبين أنها عاملة منزلية وسائق توصيل بمنطقة اشبيلية مطلوب (إلقاء قبض - تغيب)، وتم ضبط وصولات تسلم وسندات قبض معهم، وبسؤالهم اعترفوا بأنهم يعملون لحساب المقيم الآسيوي الذي تم ضبطه بمنطقة السالمية.



وأكدت الإدارة أنه تمت إحالة الجميع والمضبوطات التي بحوزتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإبعادهم عن البلاد.