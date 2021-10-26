أعلنت الدكتورة إنجي البستاوي مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي،عن أبرز المكرمين بالدورة السادسة من المهرجان،والتي تنطلق بمدينة شرم الشيخ في 6 نوفمبرالمقبل حتي 11 من نفس الشهر .

وكشفت البستاوي،خلال المؤتمر الصحفي "،للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة السادسة من المهرجان،عن تكريم مجموعة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدول العربية والأجنبية في حفل الإفتتاح، ويأتي على رأس قائمة المكرمين سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب والتي تحمل أسمها دورة المهرجان هذا العام ،بالإضافة إلى تكريم كلا من الفنان داود حسين من الكويت،و المهندس محمد سيف الأفخم من الإمارات بإعتباره الشخصية المسرحية العربية،ومن بلجيكا مارك بيسون الشخصية المسرحية الدولية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام تكريم مجموعة من الفنانين المصريين الفنان محسن منصور،محمد عبد الرحمن الشهير ب"توتا"،والمخرج سامح بسيونى كأفضل شخصية مسرحية شابه لهذا العام .

تقام الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر المقبل،ويرأسه شرفيا حامل اسم الدورة الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان القدير محمد صبحي،وتقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وبرئاسة المخرج مازن الغارباوي.