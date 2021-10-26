أطلقت شركة "أبل" الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية، تحديث نظامي تشغيل "آي أو إس 15.1" و"آي باد أو إس 15.1".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني إلى أن التحديث الجديد يتضمن عودة خاصية "شايربلاي"، التي تتيح للأشخاص الاتصال بالأصدقاء أو العائلة ومشاهدة الأفلام أو التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى معًا، من خلال مزامنة المحتوى حتى يتمكن الجميع من مشاهدته في الوقت نفسه.

ويتضمن التحديث كذلك تحسينات في إعدادات الكاميرا الخاصة بطراز "آي فون 13 برو"، كما يُمكِّن مستخدميه من إضافة شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى تطبيق "واليت"، وفق "ذا فيرج".