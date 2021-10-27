أعادت مجموعة الطرف الأغر افتتاح بوتيك الطرف الأغر للساعات والمجوهرات في 360 مول في الكويت.



يحتفل البوتيك الجديد بعالم الطرف الأغر، ويعكس نهج الشركة الواعي للتصميم والابتكار وتجربة العملاء.



وقد تمت إعادة تصميم البوتيك الجديد الذي تبلغ مساحته 267 مترا مربعا وتحسينه بالكامل لخلق بيئة بيع بالتجزئة حديثة تتماشى مع نمط حياة عملائنا، وتجسد جوهر الرفاهية المطلق.



تم تصميم المساحة لتوفير جو حميمي وشخصي، مع زوايا مخصصة لكل علامة تجارية، ما يتيح للعملاء الانغماس الكامل في تجربة التسوق الخاصة بهم. تم تصميم البوتيك لإضفاء تجربة عاطفية على تجربة التسوق، منتعشة بألوان دافئة، ولمسات فاخرة، وأنماط بارعة، وتم تجديده بعناصر خشبية ومواد برونزية، لتوفير إحساس بالدفء، وتقديم درجات من العمق للمفروشات الحديثة.



سيشمل البوتيك زوايا مجوهرات وساعات لعلامات شانيل، شوبارد، أوليس ناردين، شوميه، بولغاري، وغوتشي، إلى جانب مساحة مخصصة لمبادرة شركة اتس كويتي التي تسلط الضوء على العلامات التجارية المحلية. سيوفر المتجر أيضا مجموعة متنوعة من مجوهرات وساعات ديور وفندي وفيرزاتشي وفيراغامو وباسكوال بروني واقنر وشاريول وموريس لاكروا.



تأسست مجموعة الطرف الأغر عام 1972 وأصبحت من أبرز متاجر التجزئة الفاخرة في الشرق الأوسط، ويعود نجاحها إلى شراكاتها الإستراتيجية مع العلامات التجارية العالمية الرائدة بما في ذلك شوبارد، وباتيك فيليب، وهاري وينستون، وتاغ هوير، وديور وغوتشي. مع مواقع رئيسية في جميع أنحاء المنطقة، تم تصميم مفاهيمها ومحلاتها بشكل فردي لتسليط الضوء على الحرفية الاستثنائية لكل علامة تجارية وما تقدمه وخلق تجربة عملاء لا تنسى.



«نحن متحمسون لإعادة افتتاح متجر الطرف الأغر في 360 مول، ونحن فخورون جدا بإعادة تقديم مفهومنا وعلامتنا التجارية، مع مساحة تجزئة متجددة وتجربة تسوق محسنة لعملائنا».



عامر الأنصاري الشريك الإداري لمجموعة الطرف الأغر