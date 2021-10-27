تهنئ كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا عميد كلية الهندسة البروفيسور علي شمخة بإدراج اسمه للمرة الثانية في قائمة أفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2021 (من جامعة ستانفورد الأميركية) مع مرتبة عالمية # 20 من إجمالي 109.724 والمرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل بمعدل مركب c يساوي 4.5451205 والذي يعد مؤشرا مركبا للتأثير على مدى الحياة المهنية.



حيث وضعت درجات الترتيب عام 2021 بين أعلى 0.01822755% على مستوى العالم ويعد هذا تقدما كبيرا عن الترتيب في العام الماضي (2020) الذي كان في أعلى 0.02266717%. وقد زاد المعدل المركب أيضا من 4.41196994845 في عام 2020 إلى 4.5451205 في عام 2021. وقد صرح البروفيسور علي شمخة «بأنه لشرف عظيم وفخر كبير أن يتم إدراج اسمي مرة أخرى في قائمة أفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2021 (من جامعة ستانفورد الأميركية) وأنا ممتن حقا لجميع أفراد عائلتي وطلابي والباحثين المتعاونين معي حول العالم الذين ساعدوا في جعل هذا الإنجاز ممكنا». حيث تشمل القائمة الكاملة 1،86،178 باحثا عالميا من 22 حقلا و176 حقلا فرعيا وهي متاحة في الموقع:



https://lnkd.in/dH2V_89V تسعى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دائما لاستقطاب الكوادر العلمية والعملية ذات المكانة العلمية العالية التي تتناسب مع المستوى التعليمي المتميز التي تسعى دائما لتقديمه لطلابها للرفع من مكانتهم العلمية والعملية ولإعطائهم نماذج علمية وعملية متفوقة في حياتها العملية.