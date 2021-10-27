أعلن مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية خالد الكندري أن عدد الأسر التي تقدمت بطلب مساعدة في سداد الرسوم الدراسية لأبنائها بلغ 1200 أسرة، مبينا أن اللجنة فتحت باب التسجيل لطلبات المساعدة للعام الدراسي 2021/ 2022 في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري.



وأوضح أنه يتم تلقي طلبات المساعدة إلكترونيا، ثم دراسة كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من الأوراق الثبوتية، وبعدها يتم اختيار الحالات المستوفاة للشروط، وصرف المساعدة.



وأشار إلى أن لجنة طالب العلم ساهمت في سداد الرسوم الدراسية لأكثر من 1500 طالب من ضعاف الدخل والأيتام خلال العام الدراسي السابق.



وفيما يتعلق بعدد الطلبة الأيتام، قال الكندري: لدينا أكثر من 350 يتيما نكفلهم تعليميا داخل الكويت.



وبين أن تسديد الرسوم الدراسية للطلبة المستحقين يكون من خلال شيك باسم المدرسة، وقد سبق للجنة طالب العلم التعاون مع عدد كبير من المدارس والجهات التعليمية داخل الكويت في هذا الشأن.



وأكد أن اللجنة مستمرة في استقبال التبرعات لمشروع كفالة طالب العلم نظرا للحاجة الكبيرة، مبينا أنه يمكن للمتبرع أن يكفل تعليم طالب لمدة عام، أو يسهم بما تجود به نفسه، كما أن الاستقطاع الشهري متاح للمشروع.



وحث الكندري المحسنين على المساهمة في المشروع، داعيا من يرغب في التبرع إلى الاتصال على رقم 1800082 أو زيارة لجنة طالب العلم بالروضة.