ندى أبو نصر



أعلنت صاحبة مركز أسباير زون التثقيفي الترفيهي للأطفال طيبة الرويح عن تنظيم محاضرة توعوية للأطفال بقاعة جمعية القادسية التعاونية حول تعلم فن الإتيكيت بعنوان «لأنك أجمل»، وذلك بالتعاون مع قسم الطفولة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قدمتها أفراح الغنيم.



وقالت الرويح في تصريح لـ «الأنباء»: هذا هو التعاون الرابع لنا مع وزارة الأوقاف، حيث قمنا بالعديد من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التوعوية حول التنمر والعمل الجماعي والإبداع واستشعار نعمة العقل التي ميز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته، مشيرة الى أن البرنامج سيستمر خلال شهر نوفمبر وسيتضمن ثلاث ورش أسبوعيا للأطفال من عمر 7 الى 12 سنة.



وأوضحت أن الهدف من محاضرة «لأنك أجمل» تعليم الأطفال فن الاتيكيت في الطعام والسفر والحوار مع الآخرين وغرس مفاهيم تعاليم الدين الإسلامي لديهم، لافتة الى أن الإقبال جيد وهناك تفاعل كبير وتعاون من أولياء الأمور في تسجيل أطفالهم ونسعى لملء أوقات فراغ الأطفال بكل ما هو مفيد وتخصيص وقت مثمر بعيدا عن الوسائل التكنولوجية، مؤكدة ان باب التسجيل مفتوح للجميع والمشاركة في القاعة التابعة لجمعية القادسية التي ستكون في الفترة المسائية ويوم السبت بالفترة الصباحية في منطقة صبحان.



بدورها، قالت أفراح الغنيم من ادارة التنمية الأسرية بقسم الطفولة في وزارة الأوقاف: نتعاون مع «أسباير زون» لتقديم ورش توعوية إرشادية للأطفال بطابع إسلامي وسطي والبرنامج مستمر من 20 أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر والهدف من المحاضرات تنمية مهارات الاطفال تربويا بما يعود عليهم بالفائدة في المستقبل. وذكرت الغنيم انه تم اختيار عنوان المحاضرة «لأنك أجمل» لتعليم الاطفال فن الاتيكيت الاسلامي في السفر وجميع جوانب الحياة، وفي ادارة التنمية الاسرية لدينا برامج توعوية مختلفة تعتمد على طلب النادي أو المركز الذي سوف نشارك معه فمنها محاضرات تربوية أو تثقيفية وتوعوية تصقل مهارات الطفل وتنمي خبراته.