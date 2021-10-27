أسامة أبو السعود



ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي الاجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بمبنى وزارة الأوقاف بمنطقة الرقعي وبحضور رؤساء وأعضاء اللجان المختصة.

وقال عمادي إن الدورة الحادية عشرة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم ستقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير وللعام الحادي عشر على التوالي، كما أن اللجنة العليا للجائزة دأبت على مواصلة اجتماعاتها لوضع كل الطاقات والامكانات لاستكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاقها وتنظيمها لخروجها بصورة تليق بالكويت والرعاية السامية.

وأشار إلى أن اللجان المشكّلة بدأت العمل على متابعة سير آلية التحضير والاستعداد للجائزة خاصة أن هذه الدورة ستقام «أونلاين» وفق أحدث التقنيات التي اختارتها اللجان المنظمة للجائزة، مبينا إنجاز الكثير من الاستعدادات والخطوات اللازمة لتنظيم الجائزة كتشكيل اللجان المختصة واختيار المحكمين لفروع الجائزة واعتماد المحاضرات والورش المصاحبة للجائزة واعتماد الشخصيات المكرمة والمبادرات.