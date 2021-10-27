بيروت - داود رمال



أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد.



وشدد من جهة أخرى، على ضرورة إنشاء «ميغاسنتر» لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع.



وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مازالت تقوم بعملها، ولكن «مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».



من جهة أخرى، أكد عون دعمه للإعلام، بعيدا عن الشتائم، معتبرا ان «الإعلام الحر الصادق هو بمنزلة «بوصلة» للمسؤول يساعده في اتخاذ قراراته، وإذا لم يقم بهذا الدور، يضر الإعلام نفسه». وطالب الرئيس خلال استقباله امس وفد المجلس الوطني للإعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ، الاعلام بممارسة النقد البناء، وأن تكون حرية الإعلام تحت سقف الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة.



ولفت عون الى انه عقب أحداث الطيونة وما شهدته، أجرى اتصالات بالأطراف المعنية وليس بطرف واحد بغية تهدئة الأمور، لافتا الى انه في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ارتأى رئيس الحكومة عدم الدعوة الى جلسات جديدة قبل حل المشكلة بشكل ملائم.



وطمأن رئيس الجمهورية إلى ان لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، وان اللبنانيين سينالون حقوقهم.