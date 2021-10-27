أكدت الكويت دعمها مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي ألقاه نائب مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال المنيخ انه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها إلا «اننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية وأهمية حصول الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير».



وأشار إلى انه رغم الدور الهام والحيوي واللاغنى عنه الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي تتجاوز أبعاده حدود الدور الإنساني النبيل لتصل الى استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام بالمنطقة إلا أن الوكالة وللأسف تتعرض لهجوم سياسي يستهدف ولايتها ويشكك بنزاهتها في سبيل تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأكد المنيخ ان ذلك الأمر يتطلب حمايتها من أي اعتبارات سياسية وتوفير الدعم المالي المستدام لها للاضطلاع بولايتها على أكمل وجه.



وأعرب عن تقدير الكويت لجميع الدول المانحة لمساندتها ولوقوفها مع الوكالة في أشد الظروف وتناشدهم بالاستمرار في دعمها لتجاوز تبعات جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) والأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها 4 من مناطق عملياتها من أصل خمس مجددا التقدير للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.



وأكد ان الكويت مستمرة في دعمها الثابت للوكالة، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أبرم الأسبوع الماضي اتفاقية مع (أونروا) يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 1.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الوكالة الصحي.



وأشار الى توقيع الطرفين على اتفاقية منحة أخرى بقيمة 20 مليون دولار لدعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و2022، مؤكدا أن هذا الدعم المالي سيساعد الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئين الفلسطينيين.



وأعرب المنيخ عن تطلع الكويت الى عقد المؤتمر الخاص بدعم الوكالة برئاسة مشتركة للمملكة الأردنية ومملكة السويد بشهر نوفمبر المقبل في مدينة بروكسل، داعيا الدول المانحة إلى المشاركة فيه وبفاعلية.