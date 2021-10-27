أعلنت إيطاليا إعفاء المسافرين المطعمين القادمين من الكويت من شرط العزل الاحترازي المفروض في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



وقالت وزارة الصحة الإيطالية بموقعها الإلكتروني إنه تم إدراج المطعمين القادمين من الكويت ضمن (القائمة دال) التي تضم الدول المعفاة من شرط العزل الصحي (الذاتي) الاحترازي.



وكشفت الوزارة في هذا الإطار عن (القائمة دال) للدول والمناطق «ذات المخاطر الوبائية المنخفضة» والتي تضم إلى جانب الكويت كلا من السعودية والبحرين والإمارات وقطر والأردن وبريطانيا واستراليا والولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى اليابان التي تخصها بقواعد إضافية.



وذكرت أن السلطات الإيطالية تقبل شهادات التطعيم الصالحة الصادرة عن هيئة الصحة الوطنية من بلد المغادرة وأن يكون اللقاح مجازا من وكالة الأدوية الأوروبية وهي لقاحات (فايزر - بيونيتك) و(موديرنا) و(أسترازينيكا) و(جونسون آند جونسون). وتفرض اللوائح الخاصة بـ (القائمة دال) لدخول إيطاليا دون الالتزام بعزل الذاتي لمدة 5 أيام على «أي شخص أقام أو عبر بإحدى الدول المدرجة في القائمة خلال 14 يوما قبل دخول إيطاليا» بالإضافة إلى ملء نموذج تحديد إقامة الراكب وإجراء مسحة سلبية خلال 72 ساعة قبل دخول إيطاليا مع إظهار شهادة التطعيم الرقمية أو ما يعادلها.