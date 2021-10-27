







محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الشركة العمانية القابضة للطاقة اعلنت (OQ) أن أعمال الهندسة والتوريد والبناء قد تجاوزت 85% في مشروع مصفاة الدقم المقدرة تكلفته بنحو 7 مليارات دولار والمقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء.



وتبلغ طاقة مصفاة الدقم التكريرية 230 ألف برميل يوميا من الخام وتشمل المشتقات النفطية المقرر إنتاجها الديزل والنافتا ووقود الطائرات وغاز البترول المسال، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق ان نسبة الإنجاز قد زادت على 86.5% وذلك وفقا لما نقلته المجلة عن الشركة العمانية.



جدير بالذكر ان شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية التي تشرف على تشغيل مشروع المصفاة هي مشروع مشترك مناصفة بين الشركة العمانية القابضة وشركة البترول العالمية الكويتية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك الشيخ نواف الصباح في مقابلة أجرتها مجلة ميد مؤخرا إن إنجاز الأعمال الميكانيكية في مشروع مصفاة الدقم قد يتأخر إلى عام 2023، وعزا ذلك الى مسائل ذات علاقة بوباء كورونا.



وكان الاحتفال بوضع حجر الأساس للمشروع قد تم في أبريل 2018، وعلى اثر ذلك أصدرت الشركة العمانية الكويتية إخطارا رسميا في يونيو من العام المذكور للمقاولين للمضي قدما في العمل بالمشروع الذي يقع في المحافظة الوسطى بسلطنة عمان على محاذاة سواحل بحر العرب. وقد أعلن في حينه أن تنفيذ المشروع بالكامل سيستغرق نحو 42 شهرا، ما يعني الانتهاء من أعمال الهندسة والتوريد والبناء بحلول يناير 2022.



وقالت مجلة ميد إن أعمال الهندسة والتوريد والبناء EPC في مصفاة الدقم تنقسم إلى ثلاث حزم رئيسية منفصلة، تضم أولاها وحدات المعالجة، بينما تشتمل الحزمة الثانية على المرافق والمنشآت خارج الموقع، فيما تتضمن الحزمة الثالثة محطة تصدير المنتجات في ميناء الدقم، وصهاريج تخزين النفط الخام في المصفاة في رأس مركز وخط الأنابيب الممتد لمسافة 80 كيلومترا من هذه الصهاريج إلى المصفاة.