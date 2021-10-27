انخفاض عمليات الاندماج ضمن تحديات تواجه إصدارات السندات العام المقبل

الربع الأخير من 2021 قد يشهد مواصلة ارتفاع إصدارات الدين عالمياً

محمود عيسى



تناولت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ظروف التمويل وإصدارات الديون العالمية خلال عامي 2020 و2021، حيث قالت انه من المتوقع أن يسجل إصدار السندات خلال العام الحالي مع نهايته مستويات ما كان عليه عام 2020 على الرغم من اختلاف التكوين بين القطاعات، مع توقع انخفاض بنسبة 2% العام المقبل في ظل استمرار ظروف التمويل في جميع فئات الأصول، ويبقى إجمالي الإصدارات في عام 2021 قويا.



وعلى الرغم من توقع انخفاض في الإصدارات لعام 2022، إلا أنه لايزال يتماشى تقريبا مع الاتجاهات طويلة الأجل في العديد من القطاعات، بدلا من «تصحيح» ملحوظ من مستويات 2020 و2021.



وتعتقد الوكالة أن أهم التحديات التي تواجه إصدار السندات العالمية في عام 2022 تتمثل في أن المعدلات سترتفع عبر معظم فئات الأصول، والانخفاض المحتمل في عمليات دمج الشركات والاستحواذ العالمية، وجهود الصين المستمرة للحد من الاعتماد على الديون والعودة لتعزيز النمو الاقتصادي.



ولاتزال هناك شكوك أخرى، مثل البنية التحتية المحتملة والإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، والمسار المستقبلي لأسعار الطاقة وغيرها. واعتمادا على المسار النهائي ومدى هذه الشكوك، يمكن أن تكون التأثيرات مختلطة على معنويات السوق وإصدار السندات.



وتتوقع الوكالة ان ينكمش إصدار السندات العالمي بنحو 0.2% في عام 2021 و2% في عام 2022. وبالإجمال سيتراجع إصدار السندات العالمية عن المستوى القياسي لعام 2020. وبلغ إصدار السندات العالمية حتى سبتمبر من عام 2021 نحو 6.7 تريليونات دولار، بانخفاض 1.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وتتوقع الوكالة أن يرفع الربع الأخير الإجمالي السنوي للإصدارات إلى مستوى قريب من المستوى التاريخي لعام 2020، لكن بعض القطاعات مثل الخدمات المالية الأميركية قد تشهد نشاطا أقوى للربع الأخير، والتي يمكن أن توفر بعض الاتجاه الإيجابي.



وبالنظر للمستقبل، فإن مخاوف التضخم، واحتمالات ارتفاع معدلات الفائدة، والأرصدة النقدية التي لاتزال مرتفعة، والإصلاح الضريبي المحتمل قد تتضافر جميعا لتشكل رياحا معاكسة للإصدارات في عام 2022. كما نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى عام ثان من الانكماش في إجمالي الإصدارات، ولكن توقعاتنا لاتزال قائمة إلى حد كبير بما يتماشى مع معدلات النمو على المدى الطويل.