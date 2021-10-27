«أريد العدالة من العائلة التي جرحتني بأكثر مما تعرفون»
بريتني سپيرز، المغنية الأميركية، تشير في تغريدة طويلة عبر «إنستغرام» إلى رغبتها في مقاضاة أبيها بدعوى إساءة استخدام وصايته عليها.
«السلاح لا يقتل الناس.. بل أليك بالدوين هو من يقتل الناس»
دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس السابق، يبدأ حملة ضد الممثل الأميركي أليك بالدوين، المعروف بسخريته من الرئيس ترامب وتقليده له، والمعروف بمعارضته بيع السلاح للمدنيين الأميركيين.
«لم أفهم أبداً مغزى توقيع الأوتوغرافات»
السير بول ماكارتني، المغني البريطاني القدير، يعلن امتناعه عن توقيع أي أوتوغرافات من الآن فصاعدا.
«لا ترتكبوا نفس خطأي.. ضعوا واقيا ضد الشمس»
هيو جاكمان، الممثل الأسترالي، يؤكد أن أطباء الجلدية أزالوا ورماً سرطانياً من وجهه، لأنه يكثر من التعرض للشمس.