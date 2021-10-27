بريتني سپيرز، المغنية الأميركية، تشير في تغريدة طويلة عبر «إنستغرام» إلى رغبتها في مقاضاة أبيها بدعوى إساءة استخدام وصايته عليها.

«أريد العدالة من العائلة التي جرحتني بأكثر مما تعرفون»

«السلاح لا يقتل الناس.. بل أليك بالدوين هو من يقتل الناس»