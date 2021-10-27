وجه النائب عبد الله المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، قال في مقدمته، لما كانت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (74) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قد حددت البت في الأوامر التغييرية على المناقصات أحد المهام المناطة للجهاز الفني في لجنة المناقصات المركزية وحيث أن الكثير من هذه الأوامر تكون بالمخالفة لشروط العقود ومواصفات ومعايير طرح المناقصة بالأساس.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 - كم عدد الأوامر التغييرية على المناقصات المعروضة على اللجنة منذ عام 2010؟

2- كم عدد الأوامر التغييرية الذي صدر قرار بالموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات المركزية منذ 2010؟

3 - ما قيمة تلك الأوامر التغييرية التي صدر قرار بالموافقة عليها منذ عام 2010؟

4 - كم عدد المناقصات التي حصلت على الموافقة بأوامر تغييرية ولم يتم تنفيذها؟