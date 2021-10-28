أعلن البنك الكويتي للطعام انتهاء حملة «كوبونات القرطاسية» لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلبة الأيتام الذين يرعاهم البنك والبالغ عددهم 1020 طالبا.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري إن الحملة استهدفت 1020 طالبا من الأيتام المسجلين في بنك الطعام، مشيرا إلى أن الحملة نجحت في توزيع حقيبة مدرسية متكاملة تحتوي على جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاج اليها الطلاب، عقب عودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد توقف دام قرابة عام ونصف العام بسبب جائحة «كورونا».



وأشار الانصاري إلى حرص البنك على المشاريع الخاصة بالأيتام التي ترتبط بالجوانب النفسية والترفيهية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع لها اثر إيجابي بالغ في نفوس أبنائنا من الأيتام وترسم البسمة على شفاههم. وأضاف أن البنك حريص على تقديم الدعم الكامل لأبنائه الأيتام في قطاع التعليم من أجل دعمهم في مواصلة دراستهم، وهو ما يعطيهم شعورا جيدا بكونهم جزءا من نسيج المجتمع ويعزز انتماءهم وتفاعلهم الايجابي مع أفراد المجتمع.



وأوضح الأنصاري أن بنك الطعام يهدف إلى تخفيف الأعباء على كاهل الأيتام وبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع.



ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال الموقع الإلكتروني:



www.kuwaitfoodbank.org.