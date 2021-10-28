عبدالله الراكان



أكد رئيس مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق التطوير والتخطيط الاستراتيجي في الكويت ناصر الشطي ان لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد دورا جبارا في شتى المجالات والمحافل الدولية خلال مسيرته الحافلة بالعطاء، سواء عندما كان وزيرا للخارجية او عندما تولى مقاليد الحكم ونتيجة لهذه الجهود والمتابعة الحثيثة سمي بقائد العمل الإنساني في سبتمبر 2014، مشيرا الى ان هذا الدور استكمال للجهود التي تقوم بها الكويت بشكل دائم في دعم منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة وبمساعدة الدول المنكوبة، لافتا إلى تركيز الدولة بالسنوات السابقة والمقبلة خاصة ما جاء في كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مؤتمر الرياض المرتبط بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث أكد سموه على دعم الكويت لجميع ما هو مرتبط بالاستدامة والتغير المناخي ومكافحته وان الكويت ستكون سباقة في دعم هذا الملف الحيوي والحساس جدا لأهميته البيئية والتنموية.

وأضاف الشطي خلال المعرض الذي نظمته شركة الحمراء العقارية تحت شعار تبصر والذي يقود الزوار الى أهم محطات الأمير الراحل ان المعرض أقيم بجهود جبارة وصادقة، والشخص الذي يقام المعرض في ذكراه سيبقى من الأسماء العالقة في ذهن كل كويتي ومقيم على أرض الكويت، موضحا ان «تبصر» كلمة استخدمها الأمير الراحل في اكثر من مناسبة وخطاب «تبصروا فنحن لسنا بعيدين عن هذه المخاطر ولنحمد الله على ما أسبغ علينا من نعم»، وهذه الكلمة بحد ذاتها تدرس للأجيال القادمة لما فيها من معان ودلالات.



وأشار إلى حسن تنظيم المعرض خاصة الفكرة وطريقة التصميم بعقارب الساعة والتي تبدأ بتاريخ ولادة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عام 1929 الى وفاته 2020، إضافة إلى التفصيل الدقيق في مراحله ومناصبه التي تقلدها.