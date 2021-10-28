

في إطار سعي هيئة أسواق المال لتحقيق رؤيتها لتكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين، فقد عملت الهيئة بشكل مستمر إلى تقييم وتحسين أعمالها بهدف رفع كفاءة الأعمال وفعاليتها، انطلاقا من استراتيجية الهيئة الحالية (2018/2019 - 2022/2023) وتحديدا هدف الاستراتيجية الثاني عشر والذي ينص على «تطوير البناء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية».



وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة عدة مبادرات استراتيجية، وكانت إحداها مبادرة برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، والتي جاءت منسجمة مع رؤية الدولة وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتلبية لمتطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات ووتيرة تطورها المتسارعة وأثر ذلك على أداء المؤسسات وبيئة الأعمال.



ويمثل البرنامج توجها استراتيجيا ورقميا مهما لهيئة أسواق المال، يساهم في تحقيق رؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وكذلك نحو تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت «كويت جديدة» وبالتحديد رؤية «تحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة»، كما يساهم أيضا في مرتكزات خطة التنمية الوطنية وتحديدا ضمن الركائز «إدارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ومستدام ورأسمال بشري ابداعي».



وقد بدأت لبنة البرنامج في ديسمبر 2019، حيث تم إطلاق برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في ذلك الحين عن طريق تشكيل لجنة عليا تحت مسمى اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال وتحديد مهامها واختصاصاتها، والتي جاءت أولى توصياتها بتشكيل فريق خاص من كوادر الهيئة معني بإعداد استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، بحيث تكون الاستراتيجية هي المرجع الرئيسي لإطلاق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها لأهدافها.



وقد قام الفريق بإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات إعداد استراتيجية التحول الرقمي شاملة التوصيات، وقد تضمنت الدراسة تقييم الهيئة من جانب الجاهزية الرقمية بالإضافة الى إجراء مقارنات معيارية مع عدد من المؤسسات المثيلة ضمن مجموعة مختارة من الدول بغرض الاطلاع على الممارسات المطبقة والدروس المستفادة من تلك التجارب.



كذلك شملت الدراسة تحليلا لجوانب القوة والضعف وتقييما للبيئة الداخلية التقنية والبشرية، ومن ثم تحديدا للفجوات ما بين الوضع القائم والطموحات، وصولا إلى التوصيات النهائية للخطوات التصحيحية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للهيئة، والتي على ضوء مخرجاتها بدأ الفريق بالعمل على إعداد استراتيجية التحول الرقمي باتباع منهجية الأداء المتوازن للتخطيط الاستراتيجي.



4 ركائز استراتيجية



تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في أكتوبر 2021، وجاءت الاستراتيجية مبنية على 4 ركائز استراتيجية، هي:



1 - إدارة فعالة للبيانات



2 - تجربة متكاملة لأصحاب المصلحة



3 - تفوق تشغيلي



4 - توجيه الموارد