بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الإرهابي الأليم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لكل الشرائع والقيم الإنسانية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لدولة سانت فينسنت والغرينادينز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية ولدولة سانت فينسنت والغرينادينز وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لدولة سانت فينسنت والغرينادينز الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.