أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين امس، عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الوضع في اليمن والإساءة للمملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية والإمارات العربية المتحدة.



وشدد العثيمين في بيان صحافي على أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني «تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».



وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود السعودية من خلال قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة الشرعية ووقف الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ سبتمبر 2014 بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير لمساندة الشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وأشار إلى أن وزير الإعلام اللبناني تجاهل الجهود المبذولة التي تقوم بها السعودية لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار والتي تواجه تعنتا من الحوثيين وإصرارهم على توجيه الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة إلى الشعب اليمني والمدنيين في السعودية واستهداف أراضي السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها.



ودعا العثيمين وزير الإعلام اللبناني إلى «الاعتذار فورا» للسعودية والإمارات واحترام مشاعر الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب على الشرعية أمنيا وإنسانيا واقتصاديا. وأشار إلى أن السعودية تدعو دائما للحوار للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.