«منصب الرئاسة لا يعفي الرئيس من الشروط التي تحددها خدمة تويتر»
محكمة فيدرالية بفلوريدا، ترفض الدعوى التي قدمها الرئيس السابق ترامب لتفعيل حسابه على «تويتر»، بذريعة شغله منصب الرئاسة وقت إيقاف الحساب، بعد اقتحام الكابيتول في 7 يناير.
«لماذا تكون مايكروسوفت، إذا كان بإمكانك أن تصبح ماكروهارد»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يمازح الملياردير بيل غيتس مؤسسة شركة مايكروسوفت، عبر «تويتر».
«أصبحوا يقتلون الحيتان للحصول على العنبر من جوفها»
سومانث بندوماضاف، مدير جمعية الاستجابة لأزمات الحياة البرية بالهند، تعليقا على خبر قبض الشرطة الهندية على شخصين لبيع 8 كجم من العنبر بمبلغ مليون دولار.
«لم أجد ما أفعله أثناء إغلاقات كوفيد سوى رسم اللوحات»
جين سيمونز، مغني فريق كيس الشهير، يفتتح أول معرض فني للوحاته التشكيلية، ويندهش من وصول سعر بعض لوحاته التشكيلية إلى ربع مليون دولار.