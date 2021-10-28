«لم أجد ما أفعله أثناء إغلاقات كوفيد سوى رسم اللوحات»

جين سيمونز، مغني فريق كيس الشهير، يفتتح أول معرض فني للوحاته التشكيلية، ويندهش من وصول سعر بعض لوحاته التشكيلية إلى ربع مليون دولار.