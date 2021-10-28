أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الثلاثاء، بأن مبيعات السجائر في الولايات المتحدة قفزت خلال العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، مسجلة أول زيادة سنوية في عقدين.



ونقلت الوكالة عن تقرير لجنة التجارة الاتحادية الأميركية بشأن السجائر أن الشركات المنتجة الكبرى باعت 203.7 مليارات سيجارة في 2020، مقارنة بـ 202.9 مليار سيجارة في العام السابق له. وأفادت شركة «ألتريا جروب»، المصنعة لعلامة «مارلبورو» في الولايات المتحدة، بأن مبيعات المنتجات القابلة للتدخين قفزت في الأيام الأولى من الوباء، حيث قام المستهلكون بعمليات شراء بالجملة.



وذكرت بلومبيرغ أن هناك دلائل على أن التحول قد لا يدوم، ففي فترة 4 أسابيع حتى 9 أكتوبر، انخفض حجم مبيعات السجائر بنسبة 9.4%عن الفترة نفسها من العام الماضي.