آلاء خليفة



أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة دورة تدريبية على مدى يومين متتاليين بعنوان «تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، واستهدفت الدورة موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعيات النفع العام، وقد حضر 21 موظفا مشاركا.



في البداية، تم إلقاء كلمة ترحيبية بالمشاركين من رئيس لجنة حق الاطلاع ومدير إدارة خدمة المواطن بالهيئة يوسف آرتي الذي قام بشرح أهداف الدورة وشرح آلية تنفيذ القانون لدى الهيئة وأسلوب التعامل.



كما قامت إسراء المعتوق - عضو جمعية الشفافية بتقديم شرح مفصل للجانب القانوني من قانون رقم 12/2020 بشأن حق الاطلاع وذلك لتعزيز مبدأ العدالة والتنافسية والشفافية في الهيئات والمؤسسات في الدولة بهدف الإصلاح والاستدامة وزيادة الوعي بقانون حق الاطلاع على المعلومات، مما يجعل المعلومات هي المؤشر الفعال لاتخاذ القرارات المناسبة.



وفي اليوم الثاني من الفعالية قدم رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري محاضرة عن آلية وفن التعامل للموظف المختص في تطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات مما يمكنه اكتساب مهارات التواصل بما يخدم الجهة التي يعمل فيها لتطبيق مبدأ الشفافية في توفير حق الاطلاع على المعلومات المطلوبة.



وفي نهاية الدورة تم تكريم الجمعية وإهداء الدرع لممثل الجمعية وتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.