الدوحة - فريد عبدالباقي



تمكن الكولومبي خاميس رودريغيز من قص شريط أهدافه بالدوري القطري عندما سجل هدفا بمرمى السيلية خلال لقاء فريقه الريان الذي فاز بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول أمس على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري القطري لكرة القدم.



وسجل أهداف الريان في الشوط الثاني الإيفواري يوهان بولي (49)، وموفق عوض هدفين في الدقيقتين (71 و89)، وخاميس رودريغيز في الدقيقة (74).



تفوق الريان في الشوط الثاني الذي أحرز فيه أهدافه الأربعة عن طريق يوهان بولي (49) وموفق عوض في الدقيقتين (71 و89) وخاميس رودريجيز الذي قص شريط أهدافه مع الرهيب (74)، سجل هدفي السيلية المحترف الإيراني رامين رضائيان (من ضربة جزاء 86)، وأحمد سباعي (88)، بهذه النتيجة رفع الريان رصيده إلى 9، ليستعيد نغمة الانتصارات عقب خسارته نهائي كأس أمير قطر أمام السد بركلات الترجيح 4-5، فيما توقف رصيد السيلية عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.. وأصبح المدرب التونسي سامي الطرابلسي مهددا بالإقالة من تدريب السيلية.



وفي مباراة أخرى، حافظ السد على صدارة الدوري القطري بالعلامة الكاملة، بفوزه على أم صلال بنتيجة 3-1، لينفرد بصدارة المسابقة برصيد 21 نقطة، فيما توقف رصيد أم صلال عند 5 نقاط.



تقدم أم صلال مبكرا عن طريق الأردني ياسين البخيت في الدقيقة السادسة، ورد السد سريعا مسجلا 3 أهداف بواسطة أكرم عفيف والإسباني سانتي كازورلا والغاني أندريه آيو في الدقائق (13 و29 و49).



لم يجد الغرافة صعوبة في تخطي عقبة الخور عندما اكتسحه بخمسة أهداف نظيفة، عن طريق جابريل بيريس (20) وشيخ دياباتي (هاتريك) في الدقيقتين (36 و45+1 و75) ومؤيد حسن (43)، بهذه النتيجة رفع الغرافة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، وبقى الخور بدون أي انتصار حتى الآن، حيث تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.



ومع نهاية مباريات الجولة السابعة احتفظ المهاجم الكيني للدحيل مايكل أولونغا بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، ويطارده المهاجم الجزائري للسد بغداد بونجاح برصيد 8 أهداف، وجاء زميله بالسد المحترف الغاني أندريه آيو في المركز الثالث برصيد 6 أهداف متساويا مع مهاجم الغرافة شيخ دياباتي.



من ناحية أخرى، يخوض منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم مباراة سهلة أمام منتخب سريلانكا مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما أوزبكستان 2022.



وكان منتخب الأولمبي القطري فاز في مباراته الأولى أمام منتخب اليمن 3-0، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخب سورية الذي سيواجه مساء اليوم منتخب اليمن.