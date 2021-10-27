استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بمكتبه في مبنى وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، كلا على حدة، سفير جمهورية الهند سيبي جورج والوفد المرافق له وسفير جمهورية أذربيجان ايلخان قهرمان، ووزير الإسكان السابق م.يحيى السميط، وعضو مجلس الأمة السابق راشد الهبيدة، وأستاذة الأدب العربي وعميدة كلية الآداب ورئيسة قسم اللغة العربية ورئيسة قسم الإعلام في جامعة الكويت سابقا أ.د.سهام الفريح.



ورحب العلي بالسفير الهندي سيبي جورج والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات بين الكويت وجمهورية الهند الصديقة، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الأمور المتعلقة بالعمالة الهندية في البلاد.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على حسن الاستقبال وما تحظى به الجالية الهندية من رعاية واهتمام في الكويت الصديقة.



كما رحب وزير الداخلية بسفير جمهورية أذربيجان ايلخان قهرمان، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية التنسيق والتعاون الأمني بين الكويت وجمهورية أذربيجان.



من جانبه، أعرب السفير الأذربيجاني عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا ما تقوم به الكويت من جهود كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



في السياق نفسه، استقبل العلي وزير الإسكان السابق م.يحيى السميط، وعضو مجلس الأمة السابق راشد الهبيدة، وعميدة كلية الآداب ورئيسة قسم اللغة العربية ورئيسة قسم الإعلام في جامعة الكويت سابقا أ.د.سهام عبدالوهاب الفريح، كلا على حدة، ورحب الوزير بضيوفه، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالزيارة. ومن جانبهم، أعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنين ما يقوم به منتسبو المؤسسة الأمنية من جهود كبيرة في حفظ الأمن والأمان في البلاد.