وجه النائب سعدون حماد سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال في مقدمته، إنه بعد أن تم انتهاء المدة التعاقدية لإنجاز مشروع خيطان الجنوبي قطعتين رقم (1،2) وذلك تاريخ 10/10/ 2021، حيث بلغت نسبة الإنجاز حسب تصريح مهندس المشروع 98% من المشروع الذي يضم عدد 1448 قسيمة سكنية تم توزيعها عن طريق القرعة على السادة المواطنين منذ ما يقارب 5 سنوات، وسبق للوزيرة ان صرحت خلال لقاء مصور عبر التلفزيون الرسمي أن نسب الإنجاز الفعلية تتجاوز النسب المعتمدة في الجدول الزمني لمشروع خيطان الجنوبي ، ولما لهذا المشروع من أهمية التخفيف على كاهل الأسر الكويتية المستلمين لقسائمهم السكنية والتي امتدت فترة انتظارهم في الطابور الإسكاني لأكثر من 21 سنة.

وطالب تزويده، بالآتي:

1- لماذا لم يتم تشكيل لجنة استلام ابتدائي للمشروع حتى الآن.

2- ما هو التاريخ المتوقع لديكم لصدور قرار تشكيل لجنة استلام المشروع.

3- كم الفترة الزمنية القصوى التي قد تستغرقها اللجنة منذ صدور القرار بتشكيلها إلى إنهاء أعمالها واستلام المشروع؟

4- هل هناك عراقيل تحول دون تشكيل لجنة استلام المشروع؟ وكم بلغت نسبة إنجاز مشروع خيطان الجنوبي حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال.