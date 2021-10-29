يقدم البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي خصما بنسبة 25% عند الشراء بقيمة 30 دينارا في محلات دبنهامز(Debenhams)، بيرتون (Burton)، دوروثي بيركينز(Dorothy Perkins)، واليس(Wallis)، ريفر ايلاند (River Island)، إيفانز (Evans) ونكست (Next).



ويسري هذا العرض داخل الكويت فقط حتى 22 نوفمبر القادم، ولا ينطبق على عمليات الشراء عبر الإنترنت، كما يسري على البضائع التي ليس عليها خصم، ولا ينطبق على مستحضرات التجميل لدى محلات دبنهامز، كما يقدم البنك الأهلي الكويتي عددا من المكافآت والخصومات لحاملي بطاقاته.