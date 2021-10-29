إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق حسين المعراج الذي حدثنا عن بداياته على الأسياف مع والده، وما النظام الجديد الذي كسر قاعدة صيد الشيمة، ولماذا يختلف صيد السبيطي من مكان الى آخر، وما الأماكن التي تستخدم بها طريقة الركة حق السبيطي، وأفضل أماكن الصيد حاليا، كما أطلعنا المعراج على أماكن تواجد الشعم الأزرق، ومتى يكون الشعم الأصفر «شرس» وأفضل ييمه له، وما أماكن تواجد الهامور وأكثر ما يضايق الحداق في البحر ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار:



بداية، طلعاتي للحداق كانت مع الوالد ربي يرحمه وأكثر طلعاتي معاه حداق اليال (سيف) وأغلب الأمكان التي كنت أروحلها (أماكن الديرة) فرايديز وشرمبي وشرق والأبراج والدوحة، طبعا تعلمت من الوالد كل شيء مثل شكة الييمه وأحجام الخيوط والميادير حق كل سمجه ومواسم وأماكن الأسماك والترديع وحسبة المايات وأشياء أخرى كثيرة حتى وصلت الى الخبرة المطلوبة.



خط سير الشيمة



ويضيف: الشيمة على النظام القديم (الحداق) قوتها في شهر مايو بالحيشان وبعدها تطلع تروح أم الفحم بأواخر مايو وتتجه الى عارض بوحليج وبعدها تحصلها في الركسة والدردور ومن منتصف يوليو الى منتصف أغسطس بعدها تصعد الى فيلكا او عوهة وتنصاد بطريقتين المحاياة واللفاح خلال منتصف اكتوبر، أما النظام الجديد فقد كسر القاعدة وأصبحت موجودة على مدار السنة بس ما تنصاد إلا بالجق او المحاياة ووقتها يكون من منتصف يناير الى منتصف فبراير لأن فيها بيضا وتكثر في الخوارير أول شهر مارس إلى أواخر أبريل ويصيدونها أهل العديد (شباك الصيد)، وصيدها بالجق له متعة وأكشن خاص سواء جق باليد او السنارة.



وتنصاد على مدار السنة سواء جق او حداق او لفاح ولكن تبي من يعرف مجراها بكل وقت ومرعاها.



المكان يحدد طريقة صيد السبيطي



ويتابع: السبيطي يحلي الصيد والكل يتمناه وطريقة صيده يختلف من مكان الى آخر وكل مكان له حسبة مايه سواء وقفة ماية سواء أول الثبر أو آخره أو أول السجي أو آخره بالمختصر على المكان هو الذي يحدد والتجربة خير برهان، وأهم شي بحداق السبيطي انك تتعب على الييمة وتكون حية محاياة أو فرش توك صايدها وفي بعض الأماكن من خلال خبرتك بالمكان تدري شنو الييمة التي يرغبها أكثر، أما بالنسبة لطريقة الترديع ركة طويلة او تستخدم الطريقة على حسب المكان يعني هذا المكان في صخر او حديد تصغر الركة عشان تقدر تكرب عليه وطبعا تكبر خيطك.



الشعم الأصفر شرس على الجق



ويضيف: أفضل أماكن الصيد حاليا الحيشان والدوحة، وحداق الشعم فن ومتعة خصوصا بالرق وأتكلم عن الشعم الأزرق، والشعم موجود على مدار السنة بس يبين بقوة على فترات مثل الشهر الذي نحن فيه أكتوبر ويبي الشريب والعضعض بقوة وطريقة صيده بلد طاق بالميدار (ركة ميتة) وركة توصل الى الكوع او أطول شوي وعشان تكون متمكن من صيد الشعم صغر حجم خيطك الحجم يكون 33، 35، 37 تستخدم الحجم على حسب المكان إذا شيرة قوية تكبر الخيط او اذا الشعم يبين معاه السبيطي كبر شوي خيطك هذا بخصوص الشعم الأزرق، أما الأصفر يبين بالغزر وشرس وينصاد على الجق بكثرة سواء بالشتاء او الصيف وييمته السلس اليواف الميد الربيان المصران العومة وأعيد وأكرر شرس على الجق وكل ما برد الجو أكثر يبين الشعم العود على الربيانة.



الهامور يبي الييمة الحية



ويقول: أفضل أماكن صيد الهامور في الطبعانات ويبي الييمة الحية سواء شعم او جم وأغلب صيده بوقفة الماية وأنصح الحداقة في شهر سبتمبر وأكتوبر ولازم تستخدم الخيط على حسب المكان ويكون الحجم 100 وفوق.



ختامية



واختتم المعراج قائلا: أكثر شي يضايقني ويضايق الحداقة عندما تحدق على السيف وتشوف أهل الجت سكي والإزعاج الذي يسببونه حق الحداق، وأيضا ما يقوم به بعض الحداق سواء على السيف او داخل البحر برمي العلب والأكياس الفارغة وما يقوم به البعض بالمرور عليك بسرعة عالية وانت طايح تحدق وكأن البحر له وحده دون احترام للآخرين وربي يوفق الجميع بالصيد الطيب.