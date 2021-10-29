الدوحة - فريد عبدالباقي



يختــتــم منتخبنا الوطـنـــي للكريكيــت مشواره في التصفيـــات الآسيـويـــة المؤهلـــة لنهائيات كأس العالـــم أستراليا 2022، وذلك عندما يلتقي مع منتخب قطر (المستضيف) في الـ 1:00 ظهر اليوم على ملاعب المدينة الآسيوية بالعاصمة القطرية الدوحة.



وكان «الأزرق» حقق فوزا على منتخب المالديف (107-103)، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس في رابع أيام التصفيات الآسيوية.



يذكر أن «الأزرق» دشن مشاركته في التصفيات بالفوز على البحرين (129-124)، وخسر لقاء الجولة الثانية أمام السعودية (146-149).



وكان الاتحاد الدولي للكريكيت أسند إلى قطر استضافة المجموعة الآسيوية التي تضم إلى جانب قطر كلا من الكويت والسعودية والبحرين والمالديف.



وفي المقابل، فاز منتخب قطر على السعودية (134-130)، في الجولة الثالثة، حيث استهل مشواره بالتصفيات بالخسارة أمام منتخب البحرين (133-134)، وفاز على المالديف (154-56).



ويسعى «الأزرق» إلى إنهاء المنافسات في الصدارة لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه، وذلك بالتأهل لبطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه.