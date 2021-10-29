فرض لاعبو منتخبنا الوطني للاسكواش سيطرتهم على منافسات اليوم الخامس من البطولة الخليجية الاستثنائية للاسكواش، حيث تمكن لاعبا العمومي عبدالله المزين وعمار التميمي من التأهل الى المباراة النهائية، وذلك بعد تغلب التميمي على زميله فلاح فايز 3/ 1 فيما واجهه المزين صعوبة في لقائه أمام القطري سيد ازلان وتخطاه 3/ 2 في مباراة ممتعة. وبذلك ضمن ازرق الرجال الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وقد التقى المزين مع الرامزي في النهائي مساء امس.



وفي فئة تحت 17 سنة بات نهائي البطولة كويتيا خالصا، وذلك بعد تألق عبدالرحمن الهاشم في لقائه أمام القطري سالم المالكي والفوز عليه 3-0، وكذلك زميله عبدالرحمن المغربي الذي قدم مستوى مميزا وفاز على القطري عبدالله الصقر بنفس النتيجة ليضرب البطلان الكويتيان موعدا في المباراة النهائية. هذا، وستنطلق اليوم مباريات الفرق للعمومي وتحت 17 سنة، ويعتبر الأزرق الكبير والصغير مرشحين لإحراز الذهبية بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون، وسيمثل منتخب 17 سنة الى جانب الهاشم والمغربي اللاعبان سعد سويد وخالد الفارسي، فيما يمثل أزرق الرجال المزين والتميمي وعلي الرامزي ومحمد التركي.



من جانبه، أعرب لاعب منتخب الناشئين عبدالرحمن الهاشم عن سعادته لتأهله الى المباراة النهائية الى جانب زميله المغربي، مشيرا الى أن اهتمام الاتحاد والجهازين الفني والإداري والتهيئة النفسية والفنية أدت الى إحراز لاعبي الأزرق أغلب الميداليات، مؤكدا أن الهدف المقبل هو إحراز ذهبية الفرق.