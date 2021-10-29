القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من معلومات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش «تكافل وكرامة» خلال شهر أكتوبر الجاري.



وأكد المركز انه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة، أنه لا صحة لتلك المعلومات، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، موضحة انتظام صرف معاش «تكافل وكرامة» ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعي طالما تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة، مناشدة المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: هنا، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.



وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستهداف لبرنامج «تكافل وكرامة» في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.