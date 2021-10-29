بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع آمر كلية الدفاع في المملكة المتحدة آندرو روي والوفد المرافق له موضوعات عسكرية مشتركة. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الصالح استقبل آمر كلية الدفاع البريطانية والوفد المرافق له في مكتبه، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. حضر اللقاء رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي وآمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن طلب الفليج والملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد بحري بول مولفيني.