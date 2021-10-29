قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الضباط من الدفعتين 22 و23 رتبة «عميد»، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد.



بدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري، بعدها وجه الشيخ حمد جابر العلي للضباط المرقين كلمة نقل لهم من خلالها تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، كما هنأهم على نيلهم للثقة الغالية، والتي جاءت ثمرة لجهودهم وعملهم المخلص الدؤوب في قيادة وحداتهم، ورفع مستوى أدائها وجاهزيتها، وتحملهم للأمانة والمسؤولية في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم.



كما أكد الشيخ حمد جابر العلي في كلمته على أن ضباط الدفعتين 22 و23 بترقيتهم لرتبة «عميد» ينتقلون إلى مرحلة عليا من مراحل القيادة، تتطلب منهم مضاعفة الجهد والعمل والمتابعة، متمنيا أن تكون هذه الترقية حافزا ودافعا لهم للعطاء والبذل وخدمة الوطن والتضحية من أجله، كما أوصاهم بالالتزام بحسن الرعاية والتوجيه لمرؤوسيهم، ودعم وتشجيع الكفاءات منهم، وتسخير كل قدراتهم وإمكانياتهم لخدمة وحداتهم، والمضي قدما في استكمال مسيرة البناء والإصلاح والتطوير لوحدات جيشنا الباسل، والنهوض بمستوى التأهيل والإعداد لمنتسبيها، تحقيقا للآمال والغايات التي نتطلع إليها جميعا.



وفي ختام مـراسـم التقليد، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الضباط المرقين إلى أن يكونوا دائما أهلا للثقة السامية، ومثالا يحتذى في عملهم وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة وطنهم وحمايته والذود عن ترابه الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت عزها وأمانها وسيادتها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.



حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي، وعدد من كبار قادة الجيش.