أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي بالجهود التي بذلتها قوة الواجب في تأمين فنادق الحجر المؤسسي.



جاء ذلك خلال استقباله وترحيبه بالقوة بعد انتهاء مهمتها التي امتدت على مدار 230 يوما وعودتها إلى مواقعها في معسكر الصمود، بحضور كبار القادة والضباط. ونقل الرفاعي الى القوة إشادة وتقدير القيادة ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، لما قاموا به من جهود كبيرة لمدة جاوزت الأشهر السبعة قاموا خلالها بإسناد وزارتي الداخلية والصحة من خلال تولي مهمة تأمين فنادق الحجر المؤسسي خلال جائحة كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، داعيا المنتسبين الى الاستعداد الدائم وتنمية الخبرات التي اكتسبوها من العمل الميداني لمد يد العون الى أجهزة الدولة في أي حالات طوارئ مستقبلية.