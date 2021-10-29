حث أمين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد العتيبي الجهات المعنية إلى المسارعة وإنهاء الوضع القائم في منطقة جليب الشيوخ التي باتت بؤرة مقلقة للمجتمع بمختلف النواحي الهندسية والأمنية، مشيرا إلى تحذيرات غربية نشرت مؤخرا حول هذه المنطقة. وذكر العتيبي، أن الحلول المؤقتة التي قامت بها الجهات المعنية لإنهاء الوضع القائم أو الحد من المخالفات الهندسية فيها لم تجد نفعا وأن الوضع يزداد سوءا، مشيرا الى أنه لابد من حل جذري لهذه المنطقة التي قدمت الكثير من المقترحات والحلول الفنية والهندسية لها.



وأشار العتيبي إلى أنه من غير المقبول أن تكون هذه المنطقة محاذية لمطار الدولة الدولي ولصرحها التعليمي المتمثل في جامعة الشدادية والذي نفخر بإنجازه وفق أحدث المعايير العالمية، وكذلك المناطق السكنية النموذجية المحيطة، داعيا إلى انطلاق العمل من خلال توسيع المدن العمالية ونقل عمالة الشركات اليها.



وأشار العتيبي الى ضرورة التعجيل بوقف الاستنزاف لهذه المنطقة ومنع دخول الشاحنات ومركبات نقل العمالة للمبيت هناك، مؤكدا أنها تغلق الشوارع المحيطة وخاصة في الفترة المسائية. وأعرب أمين سر «المهندسين» عن الأمل في الاستجابة السريعة من قبل بلدية الكويت وأملاك الدولة وغيرها من الجهات، فأراضي الجليب اليوم لا تقدر بثمن والمناطق المحيطة بها تتطور بشكل حضاري بينما نرى هذه البؤرة المقلقة على بعد أمتار منها.