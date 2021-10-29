

أكد مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية خالد بن سبت، أن حملة «خيرنا في كويتنا» والمخصصة كليا لمساعدة المعسرين من مرضى الفشل الكلوي مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، كما أكد أن الهدف منها تغطية مصاريف غسيل الكلى لـ 1000 حالة من المرضى المعسرين والتخفيف من معاناتهم. كما أشار بن سبت إلى أن مبالغ التبرعات تذهب بالكامل لتغطية جلسات غسيل الكلى من دون أي استقطاعات.



ودعت الجمعية من خلال حملتها الإنسانية كل من يرغب في المساهمة بهذه الحملة سواء من المواطنين أو المقيمين، الى التواصل مع الجمعية من خلال هاتف رقم: 90056080 – 25640151 أو من خلال موقع الجمعية: www.khf-kwt.com أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @khf_kwt.