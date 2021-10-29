قالت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد إن فوائد عسل الغابة فريدة نظرا لاحتوائه على مجموعة من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والصوديوم بجانب الخصائص التي تميزه عن أنواع العسل الأخرى في تكوينه ومركباته وفوائده، مشيرة الى تميزه بلونه الداكن، حيث لا يتم إنتاجه من رحيق الزهور، بل نتاج جهود مشتركة لكل من نحل العسل وأنواع من الحشرات الصغيرة التي تتغذى على نسغ الأشجار، ما يجعله متميزا في تكوينه الغذائي الذي يسهم بشكل كبير في تحسين عمل الجهازين الهضمي والتنفسي وتعزيز الصحة العامة وصحة الجلد للضعفاء وكبار السن.



وأضافت د.هدى أحمد أن عسل الغابات يعرف باسم عسل الندى أو عسل المن، ويتم إنتاجه من المناحل المنتشرة في غابات اشجار الصنوبر او السنديان في تركيا وشرق أوروبا وغابات الامازون في أميركا الجنوبية ويحتوي على نسبة مميزة من الهيدروجين.



وتابعت: يتميز العسل بانخـــــــفاض محتوى الرطوبة، مما يجعله مضادا للجراثيم ويعرف بآثاره العلاجية المتفوقة، والتي تشمل مضادات الميكروبات ويقوم بدور مرطبات البشرة، ليجعلها ناعمة وتستعيد توهجها الطبيعي، فضلا عن فتح المسام والحد من حب الشباب.