رشيد الفعم



ملفات عدة لاتزال معلقة ومسارات تحتاج إلى المزيد من البحث والحسم لترسيخ «حالة الاستقرار» السياسي النسبية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان اغلب الكتل البرلمانية تجري مشاورات فيما بينها للاتفاق على عدة أمور أصبحت استحقاقا فرضته الظروف الحالية، مشددة على ان الجميع بانتظار عودة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا الى قطر.



وأوضحت المصادر أن نوابا بارزين في كتلة الأغلبية أو «كتلة الـ 31» يجرون حاليا مشاورات لترتيب عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لإعادة «لم شمل» الكتلة ووضع أجندة عملها خلال المرحلة المقبلة.



وقالت إن هناك تباينا حول بعض التفاصيل بين بعض الأعضاء حول تقديم بعض القضايا على غيرها خصوصا ما يتعلق بالتشريعات واستعجال إقرارها لجهة حسم ملفات يطالب بها الشارع منذ وقت طويل مع ضرورة استغلال مرحلة «الهدوء» أو «التوافق» النيابي- الحكومي لتمرير مواضيع ذات طابع شعبي.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحركة الدستورية «حدس» ستعقد هي الأخرى اجتماعا خاصا بها الأسبوع المقبل أيضا لترتيب أجندتها ووضع أولوياتها «اجتماعها سيسبق لقاء كتلة الـ 31».



وأكدت المصادر أن جميع الكتل متفقة على قضية العفو وأهمية الاستعجال في حسم القضية وفق ما تم التوصل إليه من خلال الحوار الوطني.