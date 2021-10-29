حنان عبدالمعبود



نظم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل يوما توعويا بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون تحت رعاية مدير منطقة الصباح الصحية د.أحمد الشطي وحضور عدد من المختصين بالعلاج الطبيعي.



وأكد د.أحمد الشطي في تصريح له على هامش الاحتفال على أهمية التوعية بالأدوار الممكنة لمختلف التخصصات لدعم احتياجات المرضى عامة والأطفال خاصة، بما يعزز مهاراتهم الحياتية، مع التركيز على خدمات التدريب على البلع والنطق.



وقال الشطي ان الفعالية تهدف إلى توعية الجمهور وخاصة ذوي أطفال الداون، والذين يعانون عادة من صعوبات يمكن التغلب عليها من خلال التدخل المبكر، مستفيدين من التطور السريع في هذا المجال، مشددا على ضرورة التواصل المستمر للتوعية بهذه الخدمة وجعلها بين أيادي المرضى وأسرهم، معربا عن اعتزازه بالكوادر الوطنية المشاركة من خريجي كلية الطب وكلية العلوم الطبية المساعدة والعلوم التطبيقية، حيث كان واضحا شغف الكوادر من خلال سرد قصص تعكس نجاح الأقسام المشاركة والكوادر الطبية والفنية في إضافة الجودة الى حياة المرضى وأسرهم على حد سواء.



وأشار إلى احتفال المنطقة باليوم العالمي للعلاج بالعمل بحضور نخبة من اختصاصيي العلاج بالعمل والمتخصصين في هذا المجال، بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول دور العلاج بالعمل وتخصصاته المتعددة والفريدة، ومنها عيادة علاج اليد، وصعوبات البلع، وتأهيل قيادة المركبات، وعيادة الكراسي المتحركة، والتكامل الحسي، وتعديل بيئة المنزل، وأدوات التكنولوجيا المساعدة، ووحدة كبار السن، ووحدة التدخل المبكر وغيرها.