منتسبوا الجيش الكويتي يقفون صفاً واحداً في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره والسمع والطاعة لقائده وربانه



أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أهمية التدريب في " حالة السلم " للمحافظة على درجة الجاهزية والاستعداد لوحدات الجيش الكويتي، والارتقاء بمستوى وكفاءة منتسبيها القتالية، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية، ورسم خارطة طريقٍ تقوم على عنصري التأهيل والتدريب، لمواكبة ما تشهده قواتنا المسلحة من عمليات تطويرٍ وتحديث، في مجالي التسليح والتجهيز، ولكي يتمكن حماة الوطن من أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح فعاليات ختام تمرين (الدانة 21) والذي نفذته القوة البحرية الكويتية بقاعدة محمد الأحمد البحرية بمنطقة الجليعة في الفترة من 24 ولغاية 28 اكتوبر الجاري، وبمشاركة عددٍ من الوحدات التابعة للقوة البحرية.

بدأت فعاليات ختام التمرين بكلمة لآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي رحب من خلالها بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وبمعالي وزير الداخلية والحضور، تلاها تقديم إيجاز مفصل عن مراحل ومجريات تمرين ( الدانة 21 ) والذي تنفذه القوة البحرية ضمن خطتها للموسم التدريبي 2021/2020 والتي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية، وتطبيق الخطط المعدة للتعامل مع مختلف الأحداث البحرية، بالإضافة إلى تدريب منتسبي القوة على العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الفردية.



بعد ذلك شهد الحضور عرضاً تدريباً عملياً، تم من خلاله تطهير الالغام البحرية، وتطبيق عمليات الابرار البحري، باستخدام سفن الانزال ومشاركة قوات من مشاة البحرية، تتقدمهم قوات المهام الخاصه، وتساندهم طائرات الإسناد البحري.



وقد أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في ختام العرض بما شاهده من مستوى متقدم واداء متطور للمشاركين في تمرين " الدانة 21 " والذي يعكس حجم ما يتمتعون به من قدرات ومهارات وإمكانيات، معبراً عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوة البحرية الكويتية، الذين يقفون صفاً واحداً مع إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي، في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره، والسمع والطاعة لقائده وربانه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.



وفي ختام التمرين دعا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع منتسبي القوة البحرية إلى المحافظة على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، ومواصلة العمل والبذل، للوصول إلى المستويات المنشودة من الكفاءة والمهارة في الاداء، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وإزدهار وطننا الحبيب، في ظل القيادة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

حضر فعاليات ختام التمرين سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وسعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح، وعدد من كبار قادة الجيش ووزارة الداخلية.