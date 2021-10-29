منحت جمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الكويت استشاري التخدير والعناية المركزة الطبيب الكويتي ياسر أبو الحسن عضويتها ليصبح اول من يحصل عليها من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



وقال أبو الحسن بهذه المناسبة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء أمس الخميس إن الجمعية الدولية كرمت خلال فعاليتها السنوية التي اقيمت هذا العام في مدينة شيكاغو الأمريكية 25 طبيبا يعملون في هذا المجال من جميع انحاء العالم ومنحتهم عضويتها.

وأضاف "هذه المرة الاولى التي يكون للكويت مقعد في هذا المجتمع الطبي العالمي المتخصص ويعد انجازا عالميا يضاف الى قطاع الرعاية الصحية بالكويت الذي يسعى دائما للتطور والوصول لمستوى الدول المتقدمة في هذا المجال".



وحول كيفية حصوله على هذا التكريم اوضح أبو الحسن "ان هذا المجهود متواصل منذ حصولي على شهادة الاستشهاد الرئاسية قبل عامين في كندا حيث تشترط المعايير اثبات تاريخ طويل لتطوير برنامج متخصص فضلا عن الريادة في مجال الرعاية الصحية حيث يجب ان يكون المتقدمون على استعداد لإظهار انجازاتهم التي تستحق الاعتراف الوطني او الدولي".



وأكد ان هذا الانجاز يضاف الى الانجازات الاخرى التي حققها القطاع الطبي بدولة الكويت حيث تسعى الجمعية لتحقيق جملة من الاهداف على مستوى العالم أبرزها توفير رعاية جيده للمرضى من خلال تحديد وتنفيذ أفضل الممارسات الطبية للاضطرابات العصبية الحادة التي تتسق مع المعرفة العلمية الحالية.



واضاف ان الجمعية تعمل على تسهيل التعاون المهني من خلال توفير منتدى للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار بين الأطباء والمهنيين المرتبطين بالرعاية الصحية في مختلف التخصصات الذين يهتمون في الحالات الحرجة لمرضى المخ الأعصاب.



واشار أبو الحسن الى ان الجمعية تهدف ايضا الى تشجيع البحوث من خلال تعزيز البحوث السريرية والتجريبية والنتائج التي تركز على تطوير التدخلات الطبية والجراحية المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة للاضطرابات العصبية الحرجة.



وذكر ان الجمعية تقوم بتوفير التدريب والتعليم من خلال وضع معايير لتدريب الزمالات المتقدمة واعتماد البرنامج وشهادة الطبيب في التخصص الفرعي للرعاية العصبية الحرجة.



وشدد على ضرورة استقطاب الأطباء الشباب لهذا التخصص وتوفير المزيد من الحوافز ووضع استراتيجيات ناجحة من خلال زيادة الوعي بمجال العناية المركزة بتخصصاتها الدقيقة في الكويت والنظر في الحلول العلمية على مستوى الدولة لتشجيع الأطباء للتدريب والعمل في هذا المجال.



واستلم الدكتور ياسر أبو الحسن الجائزة خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لجمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب في مدينة شيكاغو الامريكية.



وكان أبو الحسن حصل في 2019 على جائزة استشهاد رئاسية من جمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب الدولية ليكون بذلك أيضا أول من يحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتعد الجمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والاعصاب جمعية عالمية تم تأسيسها في الولايات المتحدة في عام 2002 وتضم في عضويتها أكثر من 2800 عضو يمثلون 61 دولة والغالبية العظمى من الأعضاء من الولايات المتحدة.