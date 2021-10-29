عاطف رمضان

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، عن اتخاذ اجراءات عاجلة بعد تعرض عدد من أغطية مناهيل التصريف بأحد أنفاق طريق الجهراء للسرقة.

وقالت الهيئة: إن مقاول العقد تقدم ببلاغ سرقة، وفي ذات الوقت ألزمناه بمسؤولية متابعة إثبات الحالة مع وزارة الداخلية والقيام باستبدال الأغطية على وجه السرعة كون الطريق لايزال تحت الصيانة التعاقدية وعلى حسابه دون تكاليف إضافية.



وذكرت الهيئة أن الأغطية البديلة ستتضمن نظام تثبيت لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، داعية المواطنين والمقيمين من باب التعاون والمسؤولية المجتمعية الى الإبلاغ عن أي اشتباه بسرقة أغطية المناهيل سواء على شبكة الطرق السريعة أو الأنفاق.