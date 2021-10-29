بيروت - داود رمال

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس مع السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وخلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، أشار عون الى الموقف الذي اعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة، فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة، فرحب عون بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية، لاسيما فيما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يصار الى إعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع.

كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. وأكد السفير الروسي أن بلاده مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.