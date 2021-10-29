استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرنا عبدالعال القناعي في بيروت، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

على صعيد آخر، أبرق رئيس المجلس لأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مهنئا بإنجاز الاستحقاق التشريعي التاريخي وانتخاب رئيس ونائب لرئيس مجلس الشورى في دولة قطر.

وأكد رئيس المجلس في برقية التهنئة على استعداد المجلس النيابي للعمل على تطوير صيغ التعاون والتنسيق في مختلف المنتديات والمجالات خاصة التشريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وللغاية نفسها أبرق الرئيس بري مهنئا عضو مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى في دولة قطر.