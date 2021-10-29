عادل الشنان

علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستعد لتشكيل لجنة تسلم مبدئي لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة 2 من مشروع الوفرة الإسكاني بشكل كامل بعد ان تم تسلم 21 مبنى عاما بشكل ابتدائي بالإضافة إلى معاينة مبنى المركز الصحي بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الماضي، حيث تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 24 مليون و581 ألف و764 دينارا، علما أن المشروع متأخر وكان من المفترض ان يتم تسليمه تعاقديا بتاريخ 13 فبراير 2020 وتم إنذار المتعهد بسحب الأعمال بكتاب صادر عن مدير عام المؤسسة بتاريخ 29 يوليو 2018 وتاريخ 1 مايو 2019.

وتشمل مكونات المشروع روضة أطفال ومدرسة متوسطة بنين ومدرسة ثانوية بنين و5 مساجد بسكن الإمام والمؤذن وحديقة أطفال ومجمعا حكوميا وسوقا مركزيا و3 محلات تجارية ومركز تنمية مجتمع ووحدة اجتماعية ومركزا صحيا ومركز إسعاف ومخفر شرطة وفرع غاز وفرع بنشر وكهرباء.