بناءً على الفيديو المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قطع للأشجار بمنطقة قرطبة، قامت ⁧‫الهيئة العامة للبيئة‬⁩ بالتعاون مع إدارة شرطة البيئة بمعاينة الموقع، وتبين بأن الشركة المسؤولة عن صيانة وتجديد الطرق بالمنطقة قد قامت بإقتلاع الأشجار من أجل انجاز المشروع وعليه تم تحرير محضر معاينة للتأكد من وجود موافقات اللازمه من الجهات المعنية بالدولة من عدمه لاستكمال الإجراءات القانونية .

‏كما تنوه الهيئة العامة للبيئة على ضرورة الالتزام بقانون حماية ⁧‫البيئة‬⁩ لتجنب المخالفات البيئية وعدم إقتلاع اي أشجار او نباتات قبل أخذ الموافقات من الجهات المعنية.