د.محمود عبدالرحمن: إستراتيجية stc المستحدثة لعبت دوراً في تمكين التحول الرقمي في الكويت

م.مزيد الحربي: قدرات وكفاءة شبكة الجيل الخامس 5G مكنت stc من الحفاظ على نمو إيراداتها

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2021.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود أحمد عبدالرحمن قائلا: «انطلاقا من التوجه العالمي نحو الرقمنة وتوقعات التحول الرقمي للشركات، كان لاستراتيجية stc المستحدثة دور كبير في تمكين التحول الرقمي في الكويت. فمنذ بداية جائحة كوفيد-19، تمت تلبية الحاجة الملحة للرقمنة في المجتمع المحلي، من خلال السماح للشركات والمؤسسات التعليمية والأفراد بالبقاء على اتصال من خلال الاعتماد على البنية التحتية المتطورة لشبكة stc، بالإضافة إلى توفير منصات عبر الإنترنت ومجموعة متنوعة من أفضل وأحدث المنتجات والخدمات الرقمية لقطاعي الأفراد والمؤسسات بهدف تعزيز تجربة العملاء».



وأضاف ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة إلى جانب الطلب المتزايد على الأدوات والمنتجات والخدمات الرقمية اللازمة لمواصلة الأنشطة التجارية اليومية حفزت stc على تطوير استراتيجيتها وخططها الاحترازية والتي تهدف إلى تمكين الشركة من مزاولة أعمالها التشغيلية بشكل متواصل خلال مختلف الظروف لضمان استمرارية تقديم أفضل جودة وتحقيق رضا العملاء.



وتعليقا على إعلان النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، قال د.عبدالرحمن: «على الرغم من بطء وتيرة التعافي من أزمة كوفيد-19، تمكنت stc من تسجيل زيادة في الإيرادات بنسبة 2.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 لتصل إلى 213.8 مليون دينار مقارنة بـ 209 ملايين للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل أدائها القوي وتنفيذ استراتيجيتها المرنة».



من جهة أخرى، أدى ارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب المنافسة الشديدة في السوق إلى انخفاض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.6% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما كان لارتفاع تكاليف الاستهلاك المرتبطة بالاستثمارات في أصول شبكة الجيل الخامس 5G التي استخدمتها الشركة أثر ملموس نتج عنه انخفاض صافي الربح بنسبة 13.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



بدوره، علق م. مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة على إعلان النتائج المالية للشركة قائلا: «تمكنت stc من تعزيز أدائها التشغيلي بسبب التغيرات الجوهرية العالمية التي فرضتها أزمة كوفيد-19، والتي أدت إلى زيادة الطلب على خدمات الاتصالات التقليدية وتلك الرقمية. فمن خلال الاستفادة من قدرات وكفاءة شبكة الجيل الخامس 5G، تمكنت stc من الحفاظ على نمو الإيرادات التي حققتها خلال هذا العام. ومع تطبيق خطة عودة الحياة الطبيعية في الكويت، أثبت فريق عمل stc المتفاني احترافه وحماسه وإخلاصه في تسريع الأداء التشغيلي لقطاعي المستهلكين والشركات، حيث تمثل ذلك في توفير حلول تقنية متكاملة تخدم أحدث الاحتياجات التي يتطلبها الأفراد والشركات من أدوات رقمية والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية».



وأضاف أن الطلب المتزايد على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جراء التوجه العالمي الحالي نحو استخدام نظم وحلول تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الهائلة وخدمات التخزين فضلا عن الخدمات الأمنية، كل ذلك أدى إلى زيادة حدة المنافسة في صناعتي الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأشار إلى حرص stc حاليا على تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل كبير من خلال توظيف أفضل الخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب تسخير قدرات الأعمال التجارية والمهنية وقدرات تقديم الخدمات وإدارة المشاريع من أجل تطوير نماذج أعمال تجارية جديدة تساعد الشركة على تعزيز وإنتاج وتقديم حلول شاملة لقاعدة بيانات المؤسسات.



ولفت الحربي إلى أن استراتيجية stc المحدثة عكست الحاجة الملحة لتوفير حلول اتصالات وحلول تقنية مبتكرة قابلة للتطوير ومتنوعة لدعم الطلب المتزايد على تلك الخدمات من أجل تعزيز أداء stc التشغيلي والمالي في الفترات المقبلة.



وأضاف: «بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 57 مليون دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ 57.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2020، ليصل بذلك هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 26.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، وبالتالي بلغ صافي الربح 23.8 مليون دينار (ربحية السهم 48 فلسا) وبهامش ربحية 11.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.



وحول المركز المالي للشركة، أفاد الحربي بأن إجمالي موجودات الشركة بلغت 394 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021، كما بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة 216 مليون دينار لتصل القيمة الدفترية للسهم إلى 433 فلسا، وبالإضافة إلى ذلك كله تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط. هذا، وقد بلغت قاعدة العملاء لدى الشركة 1.9 مليون عميل في نهاية سبتمبر 2021.



وتابع الحربي يقول: «لقد عكست النتائج المالية لشركة stc خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 قدرتها على الانفتاح على مجالات جديدة من التحسينات وتعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي والتي بلغت نحو 35%، ومع استمرار التداعيات والتحديات التي نواجهها جراء أزمة كوفيد-19 التي لاتزال تؤثر على معظم القطاعات الحيوية في جميع أنحاء العالم، فإن الوضع الاقتصادي الحالي يعوق عملية تعافي الأداء التشغيلي والمالي للشركات».



وأضاف: في حين تسعى الشركة بشكل أساسي إلى إضافة قيمة لعملائها وتحقيق عوائد جيدة لمساهميها من خلال اعتماد سياسة مالية متزنة وفعالة على صعيد النفقات التشغيلية والرأسمالية، تقوم stc بالاعتماد على برنامج خفض التكاليف للوصول إلى أفضل النتائج وتعزيز الربحية.

إنجازات 9 أشهر

شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 عددا من الإنجازات التشغيلية، حيث أطلقت stc برنامجا يحتوي على العديد من الجوائز لكل المشتركين الجدد وكذلك العملاء الذين قاموا بتجديد باقاتهم الحالية مع عرض zeed.



كما شهد هذا العام الإعلان عن فوز كل من شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، وشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا (VMMEA) بالترخيص المحلي لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، الأولى من نوعها في الكويت، وذلك بعد حصولهما على موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق (فيرجن موبايل الكويت).



فمن خلال شراكتها مع فيرجن (VMMEA)، تم إطلاق أول مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في الكويت مستفيدة من شبكة stc لتوفير خطط مسبقة الدفع للعملاء، ما يجعلها أول شركة تقدم خدمة اتصالات افتراضية في البلاد.



كما أعلنت أيضا شركة solutions by stc، عن شراكتها الجديدة مع داتومكون، شركة خليجية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وعلوم البيانات، بهدف جلب مميزات تحليلات الفيديو والمرئيات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات في الكويت. كما أطلقت solutions by stc ترويجا جديدا مصمما خصوصا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) عبر توفير سبل مخصصة للوصول إلى البيانات (DDA) وسبل مخصصة للوصول إلى الإنترنت (DIA) والمزيد من الحلول بأسعار تنافسية منخفضة.

موقع إلكتروني جديد

أعلنت شركة stc خلال الأشهر التسعة الماضية عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد كليا الخاص بالأعمال التجارية، والذي يتميز بمظهر ورؤية ومشاعر جديدة، بالإضافة إلى سمات مبتكرة تضفي تجربة فريدة من نوعها للعملاء من قطاع المستهلكين. كما تم تصميم الموقع الجديد خصوصا بهدف تقديم تجربة مبتكرة للعملاء، مع تلبية احتياجات أعمالهم المتنوعة من خلال تحسين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الحلول.

المسؤولية المجتمعية للشركات

فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لـ stc، أشار د.عبدالرحمن إلى أن الفترة المنقضية من العام شهدت عددا من الأنشطة المجتمعية التي تهدف إلى دعم قرارات الحكومة المتعلقة بمواجهة الوباء بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيف القيود المفروضة على السفر والسماح للمسافرين غير الكويتيين المحصنين بالعودة إلى البلاد. وكجزء من المسؤولية المجتمعية المكثفة للشركة، أطلقت stc سلسلة من الحملات والمبادرات لمساعدة العملاء على تخطي التحديات التي ظهرت في ظل الظروف غير المتوقعة التي تمر بها البلاد.



وقد ركز برنامج المسؤولية المجتمعية لدى stc، على دعم القضايا والمبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع الكويتي، ما أتاح للشركة فرصة التواصل مع المجتمعات المحلية عبر كل المستويات، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات الصحة والبيئة وريادة الأعمال والرياضة والتعليم.



وأضاف أنه واستنادا إلى قيمها الأساسية، وضعت stc على عاتقها التزاما طويل الأمد باستمرارية تنفيذها للمبادرات المنطوية ضمن إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية للشركات سواء كان ذلك من خلال جدول الأعمال السنوي أو الرعاية أو الحملات التي تدعم القضايا.