يعقوب العوضي



تنطلق اليوم استعدادات منتخبنا الوطني لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم المدرب بوريس دينيتش تمهيدا للمشاركة في بطولة قطر الودية 2 نوفمبر على ان يغادر غدا إلى الدوحة.



وأكد مدير المنتخب فهد الهاجري ان الأزرق سيكتسب الخبرة جراء كثرة المشاركات وخوض البطولات المختلفة، خاصة انه تأثر سلبا بالتوقفات عن المشاركات الدولية سابقا بسبب تعليق النشاط وجائحة كوفيد -19.



وأضاف الهاجري أن لدينا كوكبة من النجوم الذين نطمح لأن نرتقي بمستواهم البدني والفني الى الأفضل بهدف تمثيل اليد الكويتية بالصورة اللائقة والعودة بها الى قمة القارة الصفراء في أقرب وقت ممكن.



الى ذلك، ابتعد الكويت بصدارة الترتيب العام لدوري اليد الممتاز بعد فوزه على أقرب منافسيه السالمية بنتيجة 34-31 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ليرفع الأبيض رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بنهاية الجولة السادسة، فيما توقف رصيد السالمية عند 8 نقاط.



وفي لقاء آخر، فاز برقان على القرين بنتيجة 27-23 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط بينما يبقى رصيد القرين خاليا.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى وعلى صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية واصل التضامن تحقيق نتائجه الإيجابية حيث فاز على الجهراء بنتيجة 24-20 ورفع رصيده إلى 6 نقاط وهي المرة الأولى منذ 10 مواسم التي يحقق فيها التضامن الفوز في 3 مباريات متتالية، وبذلك رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما يبقى الجهراء على رصيده السابق 4 نقاط، كما فاز الصليبخات على الساحل بنتيجة 29-25 ورفع صيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب العام وظل الساحل دون نقاط.